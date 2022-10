„Regen, Schnee und Wind haben der Piste zugesetzt“

Der ehemalige Profi-Skirennfahrer Joachim Puchner ist im Zuge des Ski-Weltcup-Auftaktes in Sölden als Kamerafahrer für den ORF im Einsatz. Der „Krone“ verrät er, warum es zur Absage des Riesentorlaufes der Damen am Samstag kam, wie die Pistenverhältnisse prinzipiell sind und wie die Situation am Sonntag beim Riesentorlauf der Herren aussehen wird - siehe Video.