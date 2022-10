Landesrätin Palfrader: Kulturhilfe zum Abschied

2009 wurde der Volkskulturpreis erstmals vergeben.

2010: neues Kulturförderungsgesetz und Einführung des „Otto Grünmandl- und Paul Flora Preises“.

2012: Einführung Tiroler Volksbühnenpreis und Förderschwerpunkt „Theaternetz Tirol“.

2017 erfolgte die Eröffnung des „Sammlungs- und Forschungszentrums der Landesmuseen“ in Hall. In diesem Jahr erfolgte auch die Stiftung Tiroler Festspiele Erl.

2018 wurde in Innsbruck das „Haus der Musik“ eröffnet, erstmalig fand das Festival „Kultur wächst nach“ statt und die „Ötztaler Museen GmbH“ wurde installiert.

In den Pandemiejahren wurden ab 2020 bisher 569 Arbeitsstipendien an Kulturschaffende vergeben und die „Kulturspielwiese“ kann auf Hunderte Konzerte blicken.