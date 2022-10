Finanzbetrug: 600.000 Euro nur in drei Wochen weg

Finger weg von vermeintlichen Goldgruben im Internet! Derzeit häufen sich die Opfer in Oberösterreich, die gutgläubig von sogenannten „Finanzexperten“ online betrogen werden. In den vergangenen drei Wochen wurden Straftaten mit einer Gesamtschadenshöhe von über 600.000 alleine in OÖ zur Anzeige gebracht.