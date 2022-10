So verabschieden sich Alaba und Co. von Ribery

„Du warst in meiner Fußballkarriere so wichtig, sowohl neben als auch auf dem Platz. So viele gemeinsame Erinnerungen, so viele gewonnene Trophäen, aber es ist die Freundschaft, die wir aufgebaut haben, die mir immer am nächsten sein wird! Viel Glück in deinem nächsten Kapitel, großer Bruder“, so der Wiener an den 81-fachen französischen nationalteamspieler.