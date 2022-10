Fünf Ländle-Starterinnen in Sölden gabs noch nie!

Der Weltcupauftakt in Sölden und Vorarlbergs Skidamen - eine ganz spezielle Geschichte. Was einst am 31. Oktober 1993 mit dem grandiosen Sieg von Anita Wachter - die Montafonerin distanzierte seinerzeit die zweitplatzierte Französin Sophie Lefranc-Duvillard beim ersten Rennen am Rettenbach-Gletscher um stolze 2,63 Sekunden - vielversprechend begann, mündete zwischen 2002 und 2015 in eine 13-jährige Durststrecke ohne Ländle-Teilnehmerinnen.