Beim Hintersteiner See die Seele baumeln lassen

Anschließend geht es ein paar Meter zurück, aber dann sofort rechts am Fahrweg nach Süden. Ab dem Punkt „See-West“ folgen wir stets „Seestüberl, Scheffau“, nun verläuft die Route im Wald – wieder auf- bzw. absteigend. Nach einem kurzen steileren Anstieg zieht der Fußweg vom See weg in Wiesen und somit in eine andere Welt. Kurz darauf gelangt man oberhalb erneut in den Wald, die Route führt bald hoch über dem See dahin und schließlich hinab zum Ausgangspunkt (bei Wegteilung links halten).