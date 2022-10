Mann brach in Apotheke ein und stahl Medikament

Wenige Stunden später bemerkte ein Fußgänger, dass die Scheibe der Apotheke eingeschlagen worden war. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch der Einheimische in seiner Wohnung zu dem Fall befragt. Wie sich herausstellte, hatte sich der junge Mann nicht nur an seinen Händen bei dem Einbruch verletzt. In seinen Schuhen konnten die Beamten auch noch Glasscherben auffinden.