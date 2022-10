Krabbel-Alarm: Invasion asiatischer Marienkäfer

Große Ansammlungen

Diese wurden ursprünglich zur natürlichen Schädlingskontrolle gezüchtet und vor allem in Glashäusern erfolgreich eingesetzt. „Auf der Suche nach Winterquartieren dringen sie in großen Ansammlungen in Häuser ein, wo sie eine Belästigung darstellen“, bestätigt die AGES. Die Marienkäferplage sorgt auch in Kärnten und dem Burgenland für Aufruhr.