Dank Physio kann „Aqua“ zur Herde

In der Herde angekommen

Nach zwei Monaten war „Aqua“ nun endlich wieder so weit aufgepäppelt, dass sie einen weiteren großen Schritt in ihrem noch jungen Leben gehen konnte. „Nachdem sie einige Zeit auf einem abgetrennten Weidestück ihre Kolleginnen durch den Zaun beschnuppern konnte, wurde sie nun als vollwertiges Mitglied in die Klauencommunity aufgenommen“, erzählt Doris Hofner-Foltin vom Tierparadies Schabenreith. Gemeinsam mit den anderen Tieren läuft und springt „Aqua“ nun durch das Gehege und genießt das Leben. Nach der Rettung war „Aqua“ nur ein Häufchen Elend, nun ist die Ziege aber bei den anderen Tieren voll akzeptiert.