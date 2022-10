Koalition lüftet Schleier, ÖVP behält die Hosen an

Landtagspräsidium als Verhandlungsmasse

Vor der konstituierenden Landtagssitzung am 25. Oktober müssen auch die Landtagsklubs gebildet werden. Als fix gilt, dass Jakob Wolf VP-Klubobmann bleibt, der SPÖ-Klub soll von Elisabeth Fleischanderl geleitet werden. Fix ist weiters, dass Elisabeth Blanik 1. Landtags-Vizepräsidentin wird, nachdem sie ja schon im Zuge der Neubesetzung im Vorjahr gegen Sophia Kircher aufgestellt worden war. Für den Posten des Landtagspräsidenten bzw. -in und des zweiten Vize hat wiederum die ÖVP das Vorschlagsrecht. Geeignete Kandidaten dafür gibt es ja in Hülle und Fülle: Nämlich all jene, die bei der Regierungsbildung zu kurz gekommen oder aufgrund des geschrumpften Mandatsstands nicht die erhoffte Position bekommen.