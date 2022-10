Kommt es im Sport zum „Teuerungs-Lockdown“?

Deshalb stünden viele Vereine nun kurz davor, ihr Sportangebot drastisch zu kürzen oder ganz aufzugeben. Tennishallen wären davon etwa betroffen, oder auch Vereine mit Flutlichtanlagen: „Wir haben rund 15.000 Sportvereine in Österreich - etwa die Hälfte davon betreibt auch Gebäude. Und da explodieren die Energiekosten“. Finanzielle Rücklagen hätten die Vereine keine, da sie auch in der Vergangenheit nicht auf Gewinn ausgerichtet waren. Die erhöhten Kosten an die Vereinsmitglieder weiterzugeben, sei wiederum nicht möglich, da sich das die meisten Menschen nicht leisten könnten.