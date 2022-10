Fahrzeugdieb (20) ging Polizei nun ins Netz

Bereits im Sommer wurden der Polizei in St. Anton mehrere Fälle gemeldet, in denen Fahrzeuge unbefugt gestohlen und an einer anderen Stelle abgestellt wurden. Die Pkw wurden etwa auf Feldern oder im Walt abgestellt, der Traktor hingegen tauchte wieder an seinem angestammten Ort auf. Dabei wurden die Fahrzeuge teilweise beschädigt und die Fahrzeugschlüssel gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.