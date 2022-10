Experten erwarten Rückgang bei Corona-Patienten

Früher als ursprünglich prognostiziert und befürchtet dürfte Entspannung hinsichtlich der Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern eintreten. „Für die nächsten zwei Wochen wird eine tendenziell rückläufige Entwicklung im Bereich der Normal- und Intensivpflege erwartet“, so die Einschätzung der Experten des Corona-Prognosekonsortiums. Der Peak wurde damit also bereits erreicht.