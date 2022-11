Für ein gutes Foto verpasste Monica ihre Verlobung

Die beiden waren in einem Restaurant und baten einen Kellner, ein Foto von ihnen zu schießen. Beide hatten sich für den Abend hergerichtet, selbstbewusst posierten sie auf dem Bild, als es Monica einfiel, den Flash einzuschalten. Das wollte sie auch gleich dem Kellner mitteilen und spazierte zu ihm. Nur just in diesem Moment zog Andrew den Ring aus seiner Tasche und fragte: „Und, ist das genug Flash für dich?“