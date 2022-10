Toter Hund in Brunnen: „Frauerl“ verurteilt

Im April sorgte die Schreckensmeldung über einen toten Hund in einem Brunnenschacht in Niederösterreich für blankes Entsetzen. Das Tier war in sieben Metern Tiefe gefunden worden - an den Vorder- und Hinterbeinen mit Klebeband und Spagat gefesselt, die Schnauze war zusammengebunden. Die Lebensgefährtin des Hundebesitzers gab an, der Vierbeiner sei entlaufen und sie hätte drei Tage lang, gemeinsam mit ihrem Partner, nach dem Border-Collie-Mix gesucht. Schließlich machte der 36-Jährige den grauslichen Fund im Hausbrunnen.