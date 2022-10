„Murgg beleidigt Frauen und Kinder auf der Flucht“

Herr Honorarkonsul, wie haben Sie reagiert, als Sie von Werner Murggs Aussage, die Ukraine sei eine „Krüppelnation“, gehört haben?

Natürlich entsetzt, aber wenig überrascht, weil ja die Haltung von Herrn Murgg ja schon in der Vergangenheit sichtbar wurde. Der Botschafter hat daraufhin einen Brief an unseren Landeshauptmann verfasst, wo er sein Entsetzen klar zum Ausdruck gebracht hat. Trotzdem sollte man Murgg keine zu große Bühne überlassen, denn so bedeutend ist er Gott sei Dank nicht.