Sportdirektor Fölser: „Zufrieden mit vier Punkten“

„Der Kern ist da“, Jänner ohne Weltmeisterschaft

Insgesamt entwickelt sich das ÖHB-Team in die richtige Richtung und auch Trainer Ales Pajovic genießt ein hohes Ansehen innerhalb des Verbandes. Der slowenische Coach spricht im Vorfeld der beiden EM-Qualispielen auch davon, dass „der Kern da ist“. Auch in den nächsten zehn Jahren sieht er viel Potenzial, um sich langfristig mit den Spielern etwas aufzubauen. Im Jänner ist man bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden nicht dabei, stattdessen trifft man beim „Yellow Cup“ auf die Schweiz, Japan und Kap Verde. Natürlich wäre man lieber bei der WM dabei, aber immerhin kann man in Testspielen auch Dinge für die Zukunft ausprobieren. Den gesamten Talk mit Moderator Martin Grasl und ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser sehen Sie im Video!