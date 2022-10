Radioaktive Strahlung in US-Volksschule gemessen

In einer Volksschule in der Nähe von St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ist laut einem Bericht von Umweltforschern eine erhebliche radioaktive Verseuchung festgestellt worden. In der Jana Elementary School sei teilweise das 22-Fache der erwarteten Konzentration gefunden worden. Radioaktiver Müll aus der amerikanischen Atomwaffenproduktion während des Zweiten Weltkriegs hat durch ein Leck offenbar einen nahe gelegenen Fluss verseucht.