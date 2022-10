Bei dieser Bergrallye flogen die Fetzen

Beim Finale des Bergrallye-Cups nahmen die Schutzengel in den Cockpits Platz: Bei gleich drei Crashs stockte den gut 2500 Fans der Atem. Reinhold Taus, Manuel Seidl und Markus Raith demolierten ihre Boliden. Schwere Blessuren blieben außer an den Fahrzeugen gottlob aber aus. Raith wurde vorsorglich ins Spital in Wagna gebracht. Beim Abflug von Manuel Seidl in Richtung Zuschauer war extrem viel Glück dabei, dass nichts passiert ist.