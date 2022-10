Schauspieler Heinz Hönig mit 71 Jahren wieder Papa

Familie hat jetzt Vorrang

Eigentlich hätte Hoenig am Donnerstag für die Weltpremiere des Musicals „N‘bisschen Frieden - Rock‘n‘Roll Summer“ auf der Bühne stehen sollen, doch seine Familie habe nun Vorrang, so der Star: „Ich dachte, meine Rolle in dem Musical und das Vaterglück seien miteinander in Einklang zu bringen. Aber ich bin so überwältigt von der Geburt meines Sohnes und der neuen Situation, dass ich meine Familie jetzt nicht allein lassen möchte und erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen kann.“