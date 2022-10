Wieso viele Medikamente bei Kindern anders wirken

Studien fehlen vielfach

Das ist auch der Grund, warum Medikamente überhaupt getestet werden: Langwierige Studien garantieren, dass Medikamente helfen und nicht schaden. Für Kinder fehlen diese vielfach; oft müssen Arzneien dennoch verwendet werden („Off-Label-Use“), da sie für spezielle Altersgruppen nicht geprüft wurden und schlicht der Bedarf besteht: „In der Neugeborenen-Medizin ist das bei bis zu 90 Prozent so, in der Onkologie bei bis zu 80 Prozent“, sagt die Ärztin. Auch in anderen Bereichen der Kinderheilkunde trifft dies bei über 50 Prozent der Medikamente zu.