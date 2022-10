Mit den Montageprofis der Tinetz in luftige Höhen

Die Arbeit der Monteure greift perfekt ineinander. Man spürt, dass sich das eingespielte Team voll vertraut. Ich bin auf meine Art behilflich. Ducke mich also, als Stefan eine Leiter über meinen Kopf hebt, um sie mit Gurten an Mast und Seil einzuhängen. Unterdessen bereitet Christian das Lug-All vor. Mit diesem Ratschenzug zieht er das defekte Seil zu sich, sodass er es aus seiner Verankerung am Strommasten lösen kann: Schwerstarbeit. „Probier mal“, drückt mir Christian das Lug-All in die Hand. Ich stemme mich mit aller Kraft gegen den Hebel. Trotzdem schaffe ich es kaum, ihn überhaupt zu bewegen.