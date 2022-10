Bei den Admiranern wurde sogar die Sperre geprobt

Vor dem Aufwärmen gibt’s noch ein Abklatschen mit den Spielern, doch dann ist der heutige Arbeitstag für Roberto Pätzold quasi beendet. Nach seiner roten Karte in Horn darf der gesperrte Admira-Trainer 30 Minuten vor und 30 Minuten nach dem Schlusspfiff keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Co-Trainer Tommy Wright, 27 Jahre jung, wird gegen Dornbirn das Coaching übernehmen. „Sogar das haben wir bereits einstudiert“, schmunzelt „Tüftler“ Pätzold. Jedoch eher notgedrungen in der jüngsten Länderspielpause im Test gegen Haladás Szombathely, als der Chef wegen der Geburt seiner dritten Tochter in Deutschland weilte . . .