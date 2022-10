Wilde Szenen zwischen St.-Pauli-Fans und Polizei

Ausgerechnet im Stadtderby gegen Spitzenreiter Hamburger SV hat der FC St. Pauli am Freitagabend seine Negativserie in der zweiten deutschen Liga beendet! Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bezwang den Stadtrivalen mit 3:0, es war der erste volle Liga-Erfolg nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Serie. Eric Smith (61.), Marcel Hartel (74.) und David Otto (89.) trafen am Millerntor für die Gastgeber, bei denen Abwehrchef David Nemeth verletzungsbedingt fehlte. Überschattet wurde das Derby von Ausschreitungen noch vor dem Anpfiff …