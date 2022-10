Richard Lugner: Ein Herzensbrecher wird 90!

Zuerst werden alle Gäste in der Hofburg persönlich und bestens gelaunt begrüßt, ehe man sich in die Partymenge stürzt. Als Richard Lugner dann auch noch auf der Bühne tanzt und singt, steht fest: „Normal“ ist das nicht! Ob es an den Frauen liegt, lässt der Charmeur der alten Schule uns im Interview nur erahnen. Eines ist uns jedoch ganz klar, wer so viel Erfolg hat, hat auch hart dafür gearbeitet. Wien kann stolz auf sein Original sein. Happy Birthday Richard Lugner - auf die nächsten 90 Jahre!