Hilferuf aus Industrie: „Werden im Stich gelassen“

Die drei Industrieunternehmen befinden sich in der Murtaler Bezirkshauptstadt in unmittelbarer Nähe. Sie sind alle energieintensiv - und ihre Geschäftsführer wandten sich nun gemeinsam mit Vertretern weiterer regionaler Leitbetriebe an die Öffentlichkeit. „Viele Unternehmen sind am Anschlag. Sie überlegen, die Produktion zu drosseln und Kurzarbeit einzuführen“, berichtet Florian Hampel. Der Geschäftsführer von Hage Sondermaschinenbau hat als Vorsitzender der Initiative „Kraft. Das Murtal“ einen Einblick in die Wirtschaftslage der Region.