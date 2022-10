Mann auf E-Einrad stößt mit Polizeiauto zusammen

Der 23-Jährige war den Beamten im Streifenwagen wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen. Als sie ihn anhalten wollten, ignorierte der junge Mann dies und bog auf einen Radweg ein, wobei er eine Radfahrerin in Gefahr brachte. In einem erneuten Versuch, den Einradfahrer anzuhalten, fuhren die Beamten neben ihm her. In dem Moment lenkte der 23-Jährige plötzlich aus unklarer Ursache nach links, wodurch er gegen den Streifenwagen knallte.