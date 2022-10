5000 steirische Langzeit-Arbeitslose fanden Job

Ende März 2021 waren in der Steiermark fast 14.500 Menschen länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet, ein trauriger Höchststand, der in erster Linie auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Die Bundesregierung startete vor diesem Hintergrund im Juli 2021 das Programm „Sprungbrett“, das Langzeitarbeitslosen über Förderungen wieder eine Chance am Arbeitsmarkt geben soll.