Steirische Promis netzwerkten bei den Grossauers

Nach der Premiere im Vorjahr lud die Gastro-Dynastie Grossauer um Capo Franz Grossauer und Christof Widakovich zur zweiten Auflage des Urmeer-Forums beim Fischwirt. Ganz nach dem Motto „Beim Essen und Trinken kommen d’ Leut zsamm“ gab sich im Sulztal am Mittwoch wieder eine illustre Gästeschar ein Stelldichein. Ist so ein Netzwerk-Treffen aber nun Vergnügen oder kann es gar in harte Arbeit ausarten? Wir haben uns zwischen dem 15-gängigen Flying-Dinner umgehört.