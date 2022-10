Land will künftig mehr Fotovoltaik-Anlagen bauen

962 Hektar an Fläche in 39 Gemeinden

In den letzten Monaten wurden daher schon Flächen in der Steiermark gesucht, die besonders geeignet sind, um sie effizient für Fovoltaik-Anlagen zu nutzen. „Wesentlich ist, dass die hochwertigsten Flächen weiterhin der landwirtschaftlichen Produktion vorbehalten bleiben und landwirtschaftliche Vorrangflächen außerhalb des Sachprogramms als Ausschlusszonen definiert werden“, sagt auch LR Hans Seitinger. Rund 962 Hektar an potenziellen Flächen in 39 Gemeinden konnten bereits gefunden werden. „Dieses Sachprogramm Erneuerbare Energie wird nun einer auch einer strategischen Umweltprüfung unterzogen“, erklärte Drexler.