Top-Star Rakic: Nach Training ist Posen angesagt

Er sei „excited as f..k“, strahlt Aleksandar Rakic in seiner neuen Vlog-Episode (siehe Video) mit kindlicher Freude in die Kamera. Der Grund: seine neue Merchandise-Linie ist da. Und die will in Form von Shootings beworben und präsentiert werden. Wie es dem MMA-Top-Star dabei so ergeht, sehen Sie hier im Video.