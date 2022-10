Skitickets werden um acht Prozent teurer

Günstig: Gurtis-Bazora und Reuthe

Am günstigsten kommt man übrigens in Reuthe für zehn Euro und in Gurtis-Bazora (21 Euro) an eine Tageskarte. Auch in einigen anderen kleineren Skigebieten gibt es noch Tagestickets unter 25 Euro. Manche Betreiber setzen heuer auch auf dynamische Preisgestaltung, hier gilt: Je früher gebucht wird, desto günstiger das Ticket.