„Wir werden alle etwas an Wohlstand verlieren“

„Es ist uns in den Verhandlungen aber gelungen, alle Pensionen unter 2360 Euro monatlich deutlich stärker als diese gesetzlich fixierte Marke anzuheben - eben um bis zu 10,2 Prozent.“ Der aktuelle Warenkorb für Pensionisten - dort, wo die Waren des täglichen Gebrauchs enthalten sind, aber auch etwa die Energiekosten - ist jedoch um etwa 15 Prozent gestiegen. Was bedeutet, dass die Pensionserhöhungen die realen Preissteigerungen nicht abdecken: „Es muss uns allen klar sein, dass wir in derart schwierigen und krisenbehafteten Zeiten wie jetzt an Wohlstand verlieren. Der Staat kann nicht alles lückenlos ersetzen, das muss uns bewusst sein“, sagt Korosec.