Mörtel-Festspiele: Lugners tierischer Orient

Lugner pur bis Mitternacht

Spaßig verlief bereits die Erstausstrahlung vor geladenen Gästen in der Lugner-City in der Vorwoche, auch wenn Mörtel selbst sich entschuldigen ließ: Er hütete mit einer Verkühlung das Bett. Ab 18.30 Uhr gibt es auf krone.tv jedenfalls Lugner pur bis nach Mitternacht. Gestartet wird mit einem „Lugner Spezial“ in „Adabei Prime“, darauf folgen „Die Lugners in Venedig“ (19.15 Uhr). Anschließend ist Lugner bei Rudi Dolezal in „Ohne Maulkorb mit Dolezal“ zu Gast, wo er über sein Leben, seine Anfänge, die Kriegsjahre und den Aufstieg mit seinen Tierchen in den VIP-Himmel erzählt. Um 21.30 Uhr steigt dann die große Premiere von „Lugner im Orient“. Abgerundet wird der Abend mit „Lugners am Ballermann“.