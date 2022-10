„Das Lazio-Trikot hängt bei mir im Kinderzimmer“

Am Donnerstag im Europa-League-Match in Rom traut Säumel den „Schwarzen“ nach dem 0:0 im Heimspiel wieder einiges zu: „Sturm hat in der Liga auch Salzburg besiegt und gezeigt, dass sie viele große Teams schlagen können. Warum also nicht auch Lazio?“ Säumel ist überzeugt: „Lazio weiß jetzt, was Sturm spielerisch drauf hat. Die Italiener werden auch im Rückspiel keine Stars schonen. Dafür ist die Ausgangslage in der Gruppe viel zu eng!“