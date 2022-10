Banküberfall in Salzburg-Stadt - Täter auf Flucht

Zahlreiche Polizisten sind zurzeit im gesamten Stadtgebiet auf der Suche nach einem flüchtigen Bankräuber. Dieser betrat am Montagnachmittag eine Bankfiliale in der Nähe des Kiesel-Gebäudes in der Stadt Salzburg. Laut der Polizei soll er eine Angestellte bedroht haben und Geld gefordert haben.