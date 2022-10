Frau (81) zwischen Auto und Stein eingeklemmt: Tot

Eine 81-Jährige hielt ihren Wagen am Donnerstag gegen 9 Uhr in Zettling (Bezirk Graz-Umgebung) lediglich an, um Bekannte einsteigen zu lassen - vergaß jedoch beim Automatik-Auto auf die Parkstellung zu schalten. Also setzte sich der Pkw in weiterer Folge selbstständig in Bewegung.