Vorarlbergs Modemacher zeigen, was sie können!

Die Kreationen der Mitwirkenden wurden in einer höchst professionellen digitalen Fashionshow in Szene gesetzt. „Es ist an der Zeit, dass sich jeder in unserer Branche authentisch, eindrucksvoll, bewusst und frei mit der eigenen Haltung sichtbar macht“, erklärt Innungsmeisterin Regina Adelmut die Beweggründe und ergänzt: „Wir wollen den Mitwirkenden eine Plattform bieten.“