Nach Bootsunglück ermittelt Staatsanwaltschaft

„Er hat eigentlich sehr viel Erfahrung.“ Hermann Steiner, Chef der Schifffahrt am Mattsee, rätselt, wie seinem Kapitän (75) so ein Fahrfehler unterlaufen konnte. Wie berichtet, übersah der Mann mit dem Ausflugsschiff „Seenland“ am Samstag am Mattsee an einer seichten Stelle bei Lochen Steine. Das Boot lief auf Grund, binnen kürzester Zeit trat Wasser ein. An Bord: 45 Senioren einer niederösterreichischen Reisegruppe.