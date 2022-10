Nur in vier von 286 Gemeinden lag Rosenkranz voran

Dominik Wlazny gilt als urbanes Phänomen - das trifft in der Steiermark nur bedingt zu. 8,8 Prozent in Graz und 9,6 Prozent in Leoben sind zwar überdurchschnittlich, die besten Ergebnisse gibt es für Wlazny überraschenderweise in zwei ländlichen Gemeinden der Oststeiermark: 11,9 Prozent in St. Lorenzen am Wechsel und 11 Prozent in St. Johann in der Haide.