Callboy „Georgy“: „Möchte, dass Leute Spaß haben“

Der Name ist Programm: Die Geschichte von Georg Hillmaier – alias „Georgy“ in „Love Machine“ – eroberte 2019 die Herzen der heimischen Zuschauer und wurde damit zum meistgesehenen Kinofilm aller Zeiten in Österreich. Drei Jahre später folgt nun Teil zwei der Komödie: Völlig abgebrannt, ohne Job und Bleibe, dafür aber mit überraschendem Familienzuwachs, sieht sich „Georgy“ gezwungen, wieder als Callboy anzuheuern. Bei der NÖ-Premiere im Cinema Paradiso in St. Pölten war der Besucheransturm groß. Erneut in der Rolle des Callboys – und damit wohl nicht ganz unschuldig an dem Erfolg – zu sehen ist Publikumsliebling Thomas Stipsits.