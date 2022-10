Baby Leopold „eröffnet“ die Geburtenstation

Die Aufregung war im Sommer bei werdenden Eltern ebenso wie bei Politikern riesengroß: Die Geburtenstation im Landesklinikum in Waidhofen an der Ybbs, in der immerhin rund 400 Babys jährlich das Licht der Welt erblicken, musste schließen. Hintergrund war ein akuter Personalmangel vor allem bei Ärzten, der einen Fortbetrieb unmöglich gemacht hatte.