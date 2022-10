Stadion-Katastrophe: Glück für Indonesiens Fußball

Nach der Stadion-Katastrophe auf der indonesischen Insel Java muss das südostasiatische Land nach Angaben des Staatspräsidenten Joko Widodo nicht mit Sanktionen vom Fußball-Weltverband FIFA rechnen. „Gott sei Dank wird der indonesische Fußball nicht von der FIFA sanktioniert“, erklärte Widodo in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft, in der er sich auf einen Brief von FIFA-Präsident Gianni Infantino berief.