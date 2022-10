Pink-Star-Diamant für 58 Mio. Dollar versteigert

Für fast 58 Millionen Dollar (rund 59 Millionen Euro) ist in Hongkong ein rosafarbener Diamant versteigert worden. Der 11,15 Karat schwere Williamson Pink Star erzielte damit den zweithöchsten Preis, der bisher bei einer Auktion für einen Edelstein gezahlt wurde. Unter den Diamanten sind jene mit Rosafärbung die seltensten, sie werden daher am Markt am stärksten nachgefragt.