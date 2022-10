Kamele, Bauchtanz und Tierchen: „Lugner im Orient“

Lugner am Kamel, Bambi, Wildsau und Co. beim Bauchtanz und im Heißluftballon - Abenteuer und jede Menge Unterhaltung verspricht die vierteilige Staffel, die am Dienstag, dem 11. Oktober, um 21.30 Uhr, punktgenau an Lugners 90. Geburtstag, die Erstausstrahlung von Folge eins erlebt. Einen ersten Einblick sehen Sie im Video.