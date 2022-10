Ein Aktionstag mit ganz vielen starken Botschaften

„Gleichberechtigung ist ein wunderbares Wort, aber...“

Es sei ein großer Irrtum zu glauben, dass eine derartige Ausgrenzung von Mädchen und jungen Frauen vor allem in Ländern mit muslimischem Glauben stattfinde. „Selbstverständlich haben jene Mädchen und junge Frauen, die in Österreich aufwachsen, mehr Freiheiten als jene mit muslimischem Hintergrund. Jedoch dermaßen große Freiheiten, wie von vielen häufig gedacht wird, sind hierzulande auch nicht gegeben. Das sieht man beispielsweise daran, dass die Frauenrechte erst seit relativ kurzer Zeit existieren sowie daran, wie schnell es geht, diese wieder abzubauen. Und das sieht man auch sehr gut an den Lohnverhältnissen. Gleichberechtigung ist ein wunderbares Wort, aber die Umsetzung hinkt in Österreich ganz schön weit hinterher. Rühmen braucht sich unser Land in dieser Hinsicht jedenfalls noch nicht“, analysiert die Mitarbeiterin.