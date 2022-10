Richard Lugner wird 90: Best Of „Mörtel“

Sasa Schwarzjirg schaut in einer Spezialausgabe der Adabei Prime auf die lustigsten Dreharbeiten der letzten Jahre mit Richard Lugner zurück und zeigt Einblicke in sein Leben … ja … auch das Sexleben. Aber das Beste kommt ja noch: die Serie „Lugner im Orient“ feiert am 11.10. auf krone.tv Premiere. In der Adabei Prime gibt es einen ersten Vorgeschmack!