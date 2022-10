Kindergarten-Studium feiert Premiere an Uni Graz

Patricia, Nicole und Nina arbeiten als Kindergärtnerinnen in Wien, seit Montag studieren sie auch an der Uni Graz: „Berufsbegleitend, wir pendeln. Das Meiste ist aber online“, verrät Nicole. Zur Premiere am Freitag haben alle drei den Weg in die Steiermark auf sich genommen: Denn 112 Kolleginnen und Kollegen wurden in der Uni-Aula als die ersten Masterstudenten für Elementarpädagogik in ganz Österreich begrüßt.