Spieltag #11: Prognosen von „Panther“ Michi Konsel

Der bevorstehende Bundesliga-Spieltag steht ganz im Zeichen des Wiener Derbys, das am Sonntag über die Bühne geht. Experte Michael Konsel schätzt vor den Begegnungen die elfte Runde ein und für ihn ist Rapid der leichte Favorit. Aber auch an der Tabellenspitze kann es spannend werden. Salzburg, Sturm und der LASK sind innerhalb von nur vier Zählern. In unserer Vorschau gehen Sie bestens vorbereitet in das Bundesliga-Wochenende!