Kamele und Bauchtanz: „Lugner im Orient“

Lugner am Kamel, Bambi beim Bauchtanz

Lugner am Kamel, Bambi, Wildsau und Co. beim Bauchtanz und im Heißluftballon - Abenteuer und jede Menge Unterhaltung verspricht die vierteilige Staffel, die am Dienstag, dem 11. Oktober, um 21.30 Uhr, punktgenau an Lugners 90. Geburtstag, die Erstausstrahlung von Folge eins erlebt.